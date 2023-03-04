Karaman'da okul sporları yeniden başlıyor

Karaman'da, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi nedeniyle ara verilen okul sporları müsabakaları yeniden başlıyor.

Deprem felaketini nedeniyle ara verilen okul sporları müsabakaları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatıyla kaldığı yerden devam edecek. Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 7 Mart salı günü atletizm yarışmaları ile başlayacak okul sporları faaliyetleri, mart ayı boyunca tenis, bedensel engelliler, muay thai, masa tenisi, oryantiring, basketbol, halter, güreş, karate, golbol, satranç, halk oyunları, hentbol ve tekvando branşlarında yapılacak müsabakalarla devam edileceği açıklandı. Merkez ve ilçe okullardan yarışmalara katılarak dereceye giren takımlar Karaman'ı temsil etmeye hak kazanacak. Okul sporları yarışma takviminin güncel listesi ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden duyurular bölümünden takip edilebilecek.