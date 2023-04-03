Karaman'da okul sporları yıldızlar bilek güreşi grup müsabakaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen okul sporları yıldızlar bilek güreşi grup müsabakaları sol kolda yapılan ilk gün maçlarıyla başladı. Merkez Spor Salonu'nda 10 ilden 200 sporcunun katıldığı müsabakaların ilk gününde yıldız kızlar ve erkekler sol kolda 8 sıklette müsabakalar yapıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara başarı belgeleri ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Selçuk Akbaş, Yurt İdare Şube Müdürü Mustafa Akgündüz, bilek güreşi il temsilcisi Hüseyin Yamaç ve hakemler tarafından verildi. Okul sporları yıldızlar bilek güreşi grup müsabakaları, sağ kolda yapılacak müsabakalarla devam edecek.