Karaman'da okul ve çevrelerinde uygulanacak asayiş ve trafik tedbirleri değerlendirildi

Karaman'da okul ve çevrelerinde uygulanacak asayiş ve trafik tedbirleri değerlendirildiği toplantı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

Güzel Sanatlar Lisesinde gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından okulların çevresinde öğrencilerimizin güvenliği için asayiş ve trafik olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim-öğretimlerini sürdürmeleri için gayret gösterildiğini ifade etti.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olmasını ve başarılarla geçmesini temenni eden Vali Akkoyun, “Şehrimizde başarı oranının en üst seviyeye çıkması için devletimizin bütün imkanlarını seferber etmeye hazırız. İmkan anlamında herhangi bir sıkıntımız yok yeter ki çalışılsın, yeter ki gayret edilsin. İnanırsak, gayret edersek, ulaşamayacağımız hiçbir hedef yoktur. Bu anlamda eğitim neferleri öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir. Eğitimcilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Öğretmenlerimizin, her birimiz üzerinde emekleri var. Bu toplantı vesilesiyle eğitim camiasına, eğitim kahramanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Karaman'da ve yurt genelinde okul sayılarındaki artışa ve okulların fiziksel şartlarının iyileştirilmesine değinen Vali Tuncay Akkoyun, “Son yıllarda özellikle okul sayımızdaki artış, okullarımızın fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve eğitim-öğretimin teknolojik imkânlardan yüksek oranda istifade edilerek yürütülmesi anlamında önemli mesafeler kat etmiş bulunmaktayız. Karaman'da okul sayısının arttırılmasında ve okullarımızın fiziksel şartlarının iyileştirilmesi hususunda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Millî Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e ve emeğe geçen herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Taş üstüne taş koymak çok ulvidir, çok kutsaldır. Eğitim-öğretimin gelişmesi için gayret gösteren herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Memleketi sevmek, çalışmaktır” ifadelerini kullandı.

Vali Tuncay Akkoyun ayrıca okul bahçelerinin hafta sonları çocukların oyun oynaması için açık tutulacağına işaret ederek, “Okul bahçelerimizin hafta sonları açık kalması hususunda İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz çalışmalar yapıyor, bundan sonraki süreçte çocuklarımız hafta içi kullandıkları okul bahçelerini hafta sonu da kullanıp güvenli bir ortamda oyunlarını oynayacaklar” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Vali Akkoyun, okul aile birliği başkanlarından okullardaki ihtiyaç, talep ve sorunları dinledi. Toplantıda, Belediye Başkan Vekili Eyüp Hüsamettin Aslan, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, kurum amirleri, İl Genel Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile okul aile birliği başkanları da bulundu.