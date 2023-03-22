Karaman'da okullar arası küçükler judo il birinciliği müsabakaları yapıldı

Karaman'da okul sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen okullar arası küçükler judo il birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde okul sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen okullar arası küçükler judo il birinciliği müsabakaları son gün yapılan karşılaşmaların ardından sona erdi. Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda minderde tüm hünerlerini sergileyen küçük judocuların performansı büyük beğeni topladı. Sporcu ailelerinin de ilgi gösterdiği müsabakalarda anne ve babalarda çocuklarının heyecanına ortak oldu. Kız ve erkekler kategorisinde toplam 18 sıklette yapılan müsabakalar sonunda İbrahim Bey Ortaokulu birinci, Ömer Dinçer İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Yavuz Selim Ortaokulu dördüncü oldu. Müsabakalar sonunda il birincisi olan İbrahim Bey Ortaokulu, Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında Karaman'ı temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları ise düzenlenen törenle verildi.