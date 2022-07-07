Karaman'da okullar yeni eğitim-öğretime yılına hazırlanıyor

Karaman'da 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlıkları çerçevesinde okullarda boya, tadilat, temizlik ve peyzaj çalışmaları başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 5 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi okullardaki çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. İlk olarak okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için dersler verilecek, ardından 12 Eylül'de tüm öğrenciler için okullarda ders zili çalacak. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde bakım ve onarımı devam eden okulları ziyaret ederek bir süre incelemelerde bulundu. Yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Çalışkan, 2022-2023 eğitim öğretim yılına okulları hazırlamak üzere çalışmalara tüm hızıyla devam edildiğini belirterek, "Bildiğiniz gibi bakanlığımız tarafından hayata geçirilen ve ülke genelinde uygulanan Temel Eğitimde 10 Bin Okul ve Çevre Dostu Bin Okul Projelerinin çalışmaları tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de devam etmektedir. Söz konusu projeler çerçevesinde 30 okulumuzda tamir, tadilat ve yenileme ihtiyaçları belirlenmiş, bu ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan projeler, ihale süreçlerinin sonuçlanması ve akademik yılın tamamlanmasının ardından yapımları hemen başlamıştır. Bunun yanı sıra şuana kadar müdürlüğümüz tarafından belirlenen 18 okulumuzda ise yenileme, onarım ve bakım çalışmaları devam etmekte. 2022-2023 eğitim öğretim yılında bakım ve onarımı devam eden okullarımızı ilk ders zilinin çalacağı güne kadar hazır hale getireceğiz” dedi.