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Karaman'da okullararası halk oyunları il birinciliği yarışması sona erdi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen okullararası halk oyunları il birinciliği yarışmaları sona erdi.


Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yarışma, geleneksel düzenlemeli ve geleneksel düzenlemesiz olmak üzere iki dalda gerçekleşti. Geleneksel düzenlemeli ve geleneksel düzenlemesiz dalda hünerlerini sergileyen halkoyunları ekiplerinin güzel ve coşkulu oyunları tüm izleyenlerin beğenisini kazandı. Yapılan yarışmalar sonucunda minikler geleneksel düzenlemeli dalda Abdurrahim Karakoç İlkokulu, yıldızlar geleneksel düzenlemesiz dalda İbrahim Bey Ortaokulu, yıldızlar geleneksel düzenlemeli dalda Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu ve gençler geleneksel düzenlemeli dalda Larende Anadolu Lisesi birinci olan takımlar oldu. Yarışmalarda en çok rekabetin gerçekleştiği gençler geleneksel düzenlemesiz dalda ise Güzel Sanatlar Lisesi birinci olurken, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.


Müsabakalar sonunda dereceye giren ekiplere kupa ve madalyaları verildi.

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