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Karaman'da okullararası okçuluk müsabakaları sona erdi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlediği okullararası okçuluk il birinciliği müsabakaları sona erdi.


Atatürk Spor Kompleksi Okçuluk alanındaki okullararası küçükler, yıldızlar ve gençler okçuluk il birinciliği müsabakaları, 8 okul takımından 30 sporcunun katılımı ile düzenlendi. Olimpik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalarda küçükler 20 metre, yıldızlar 30 metre, gençler ise 50 ve 70 metre atışlarında madalya mücadelesi verdi. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, tarafından verildi.

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