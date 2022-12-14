Karaman'da “Okulumda ‘Kan' panya var” etkinliği

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay ile birlikte yürütülen “Okulumda ‘Kan'panya var” isimli etkinlik çerçevesinde İsmet İnönü İlkokuluna kan bağışı için stantlar kuruldu.

Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Türk Kızılay yetkilileri ve daire amirlerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte okula kurulan stantlarda kan bağışında bulunulmaya başlandı. Kan bağışı konusunda toplumsal bilinç uyandırmak amacıyla yapılan etkinlik çerçevesinde öğrenciler bilinçlendirilirken velilere de kan bağışı için çağrıda bulunuldu. Kan bağışı konusunda açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, kan bağışının önemine vurgu yaparak sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için kan bağışının büyük önem taşıdığını söyledi.

İl Müdürü Çalışkan, "Kan bağışında bulunmak bir insanın hayatını kurtarmakla eş değerdir. Kan vermek aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da önemlidir. Eğitim camiasının bu tür kampanyalara karşı her zaman duyarlı olduğunu ve destek verdiğini belirtmek isterim. Gerçekleşen bu tür etkinliklerle bizler bir taraftan öğrencilerimize kan bağışının önemini anlatırken diğer taraftan velilerimizi kan bağışı için okullarımıza davet ediyoruz. Burada kan bağışı kampanyasına destek veren ve görev alan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonrası İsmet İnönü İlkokulunun idareci ve öğretmenleriyle bir araya gelen Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik ve protokol üyeleri, öğretmenlerle bir süre sohbet etti.