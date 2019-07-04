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Karaman'da otlamak için tarlaya götürülen 42 koyun telef oldu

Karaman’ın Eğilmez köyü yakınlarındaki bir tarlaya koyunlarını otlatmak götüren bir kişi, daha sonra döndüğünde 42 koyunun telef olmuş halde buldu.

Karaman'ın Eğilmez köyü yakınlarındaki bir tarlaya koyunlarını otlatmak götüren bir kişi, daha sonra döndüğünde 42 koyunun telef olmuş halde buldu.


Edinilen bilgiye göre, Eğilmez köyü yakınlarında Şerafettin Gezgin, 62 koyununu anız tarlasına bırakarak evine gitti. Bir süre sonra tarlaya tekrar dönen koyunların sahibi olan Şerafettin Gezgin, koyunlardan 42 tanesinin telef olduğunu gördü. Bunun üzerine Şerafettin Gezgin'in haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri geldi. Yapılan incelemede olan koyunlarda herhangi bir yara ve saldırı izine rastlanmadı. Tarım İl Müdürlüğü veterinerleri ölen hayvanların iç organ numunelerini alarak gerekli tahlillerin yapılması için laboratuvara gönderdi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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