Karaman'da oto hırsızı tutuklandı

Karaman'da çaldığı otomobilin ormanlık alanda değerli parçalarını sökerek alan şahıs tutuklandı.

Hırsızlık olayı, 9 Aralık'ta Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam işten dönen A.D., otomobilini evinin önüne park etti. Sabah işe gitmek için evinden çıkan A.D., aracının yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlattı. Otomobilin Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) izini süren ekipler, aracın Karaman-Mersin yolu üzerinde atış poligonu yakınlarında ormanlık alana girdiğini tespit etti. Ormanlık alana giderek otomobili arayan ekipler, aracı çam ağaçlarının arasında değerli parçaları sökülerek alındıktan sonra terk edilmiş halde buldu. Hırsızlık olayı ile ilgili çalışmasını derinleştiren ekipler, aracı çalan kişinin Ö.A. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.