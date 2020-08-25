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Karaman'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Karaman-Mersin karayolunun 25. kilometresi Sertavul geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (52) yönetimindeki 63 T 0018 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte takside yolcu olarak bulunan H.A. (20) yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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