Karaman'da otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Larende Mahallesi Kılbasan yolu üzerinde bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 70 ES 402 plakalı Toyota marka otomobil ile O.M. idaresindeki 70 T 0954 plakalı Fiat marka ticari taksi kavşakta çarpıştı. Kazada ticari takside yolcu olarak bulunan Ş.Y. (67) isimli kadın yaralandı. Yaralı kadın, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.