Karaman'da otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 4 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.15 sıralarında Karaman-Konya Karayolu üzerinde bulunan Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. (52) yönetimindeki 06 YL 327 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki kamyonete çarptı. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan H.S. (51), Y.S. (17) ve O.S. (24) yaralandı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan sürücü İ.S. ile O.S., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.