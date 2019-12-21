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Karaman'da otomobil ?arampole takla att?: 1 yaral?

Karaman’da bir otomobilin viraj? alamayarak ?arampole takla atmas? sonucu s?r?c? yaraland?.

Karaman'da bir otomobilin viraj? alamayarak ?arampole takla atmas? sonucu s?r?c? yaraland?.


Kaza, saat 23.30 s?ralar?nda Urgan Mahallesi'nden ge?en ve yap?m? halen devam eden yeni ?evre yolu ?zerinde meydana geldi. Al?nan bilgiye g?re, S.A. y?netimindeki 70 AK 042 plakal? otomobil, s?r?c?s?n?n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu viraj? almayarak yakla??k 15 metre derinli?indeki ?arampole takla att?. ?evredeki vatanda?lar durumu 112 ?a?r? Merkezine bildirmesi ?zerine kaza yerine sa?l?k ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden ters d?nen ara?tan kendi imkanlar?yla ??kan s?r?c? S.A. ise yoldan ge?en bir arac? durdurarak hastaneye gitti. Burada tedavisi yap?lan s?r?c?n?n sa?l?k durumunun iyi oldu?u ??renilirken, kazayla ilgili soru?turma ba?lat?ld?.

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