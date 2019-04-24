Karaman'da otomobil şarampole takla attı: 5 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Karaman-Mersin karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mustafa S. yönetimindeki 70 DE 906 plakası otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Kezban S. (68), Abidin G. (55), Ayşe G. (54), ve Recep S. (17) yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.