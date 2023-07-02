Karaman'da otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

Karaman'da otomobilin kavşakta dönüş yapmakta olan tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 00.20 sıralarında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Barutkavuran Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman'dan Ereğli istikametine seyretmekte olan Durhasan U. yönetimindeki 70 HE 204 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmakta olan Hasan Ç. idaresindeki 47 AAK 859 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak buluna Hasan K., Fadimana U., Suat U. ve F.U. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.