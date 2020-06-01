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Karaman'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Karaman’da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, İdris O. yönetimindeki 70 DV 832 plakalı otomobil, Karaman-Başkışla köy yolunun 26. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüyle araçta bulunan Şerife ve Zekeriye O., itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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