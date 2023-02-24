Karaman'da otomobil yangını

Karaman'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Gazidükkan Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, H.Z.'nin kullandığı 42 FY 836 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Aracını durduran sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yanan aracı kısa süre içinde söndürdü. Benzin hortumunun delinmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında motor kısmı yanan araçta maddi hasar oluştu.