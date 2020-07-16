Karaman'da otomobilin çarparak üzerinden geçtiği genç hayatını kaybetti

Karaman'da otomobilin çarparak üzerinden geçtiği 23 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, 23 yaşındaki Şakir Bakıcı'ya çarparak üzerinden geçti. Ağır yaralanan Şakir Bakıcı, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kazanın nasıl olduğunu araştırırken, Şakir Bakıcı'ya çarparak olay yerinde ayrılan otomobil ve sürücüyü tespit edebilmek içinse çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.