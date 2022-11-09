Karaman'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Karaman'da yolun karşısına geçmek isteyen elektrikli bisiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisikleti ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Hasan T.'ye (51), cadde üzerinde seyreden Emre A. yönetimindeki 70 AAZ 326 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet sürücüsü metrelerce ileri fırladı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Hasan T.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından, araç ve elektrikli bisiklet çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.