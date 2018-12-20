İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Karaman’da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza, saat 14.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Mut Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emine B., yönetimindeki 70 FC 949 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki A.Ş.'ye çarptı. Kazada otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk yola savrularak yaralanırken, aracın ön camı kırıldı. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ş. tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.