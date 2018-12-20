Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Karaman’da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Karaman'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Mut Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emine B., yönetimindeki 70 FC 949 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki A.Ş.'ye çarptı. Kazada otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk yola savrularak yaralanırken, aracın ön camı kırıldı. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ş. tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.