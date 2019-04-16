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Karaman'da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Karaman’da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karaman'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza, sabah saat 05.50 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Avcı'ya (87), kimliği henüz tespit edilemeyen ve sürücüsü olay yerinden kaçan 70 AAC 831 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası yere savrularak ağır yaralanan yaşlı adam, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü yakalamak için çalışma başlattı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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