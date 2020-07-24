Karaman'da otomobilin çöp konteynerine çarpma anı kamerada

Karaman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak karşı şeride geçti. Kaza maddi hasarla atlatılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, iki gün önce sabah saatlerinde Karaman-Kılbasan Karayolunun üçüncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil şehir merkezi istikametine gelirken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında duran galvanizli çöp konteynerine çarptıktan sonra yoldan çıktı. Otomobilin çarptığı çöp konteyneri ise yol ortasına fırladı. Kimsenin yaralanmadığı kazada otomobilde maddi hasar oluşurken, bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.