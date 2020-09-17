Karaman'da otomobilin hoparlör ve teybini çaldılar

Karaman'da hırsızlar park halindeki bir otomobilin hoparlör ve teybini çaldı.

Hırsızlık olayı, Yenimahalle'de boş bir arsada park halinde olan otomobilde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, S.G'ye ait olduğu öğrenilen otomobilin yanına gece bilinmeyen bir saatte gelen kimliği belirsiz kişiler, önce otomobilin arka camını kırmaya çalıştı. Camı kıramayan kişiler daha sonra kapısını zorlayarak açtıkları otomobilden teybi ve hoparlörleri çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde otomobilin hoparlör ve teybinin yerinde olmadığını gören sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobilde inceleme yaptı. Polis otomobilde yaptığı parmak izi çalışmasının ardından hırsızlığı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.