İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da otomobilin hoparlör ve teybini çaldılar

Karaman’da hırsızlar park halindeki bir otomobilin hoparlör ve teybini çaldı.

Karaman'da hırsızlar park halindeki bir otomobilin hoparlör ve teybini çaldı.


Hırsızlık olayı, Yenimahalle'de boş bir arsada park halinde olan otomobilde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, S.G'ye ait olduğu öğrenilen otomobilin yanına gece bilinmeyen bir saatte gelen kimliği belirsiz kişiler, önce otomobilin arka camını kırmaya çalıştı. Camı kıramayan kişiler daha sonra kapısını zorlayarak açtıkları otomobilden teybi ve hoparlörleri çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde otomobilin hoparlör ve teybinin yerinde olmadığını gören sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobilde inceleme yaptı. Polis otomobilde yaptığı parmak izi çalışmasının ardından hırsızlığı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.