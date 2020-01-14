Karaman'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra kontrolünü kaybeden otomobil, kaldırımdaki demir elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.U. idaresindeki 70 FL 381 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 70 EH 769 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 70 FL 381 plakalı otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan bayan sürücü S.U., tedbir amaçlı olay yerine gelen ambulansa alınarak ayakta tedavisi yapıldı. Kaza nedeniyle tek şeridi ulaşıma kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.