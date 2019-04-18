Karaman'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 yaşındaki ikiz kardeşler yaralandı.

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi, Prof. Dr. Halil Cin Caddesinde bulunan köprülü kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih P. yönetimindeki 70 DN 672 plakalı otomobil ile Bayram Ö. idaresindeki 70 AD 335 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 70 DN 672 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak dururken araç içerisinde bulunan ikiz kardeşler Ahmet P. (12) ve Berat P. (12) yaralandı. Yaralı kardeşler çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.