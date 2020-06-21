Karaman'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlardan birisi iş yerinin cam çerçevesine çarparak dururken, olay yerinden uzaklaşan diğer araç ise düşürdüğü plakasından yola çıkılarak 200 metre ilerideki bir sokakta terk edilmiş halde bulundu.

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Külhan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.B. yönetimindeki 07 GLH 37 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 DK 986 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 07 GLH 37 plakalı otomobil kaldırımdaki trafik ışığını yıkıp bir işyerinin cam çerçevesine çarparak durabildi. Kazada, araç şoförü ile yanında yolcu olarak bulunan A.N. (22) yaralandı. Kazadan sonra 70 DK 986 plakalı otomobil plakasıyla birlikte ön tamponunu olay yerinde düşürerek uzaklaştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, kazadan sonra uzaklaşan diğer otomobili, olay yerinde düşürdüğü plakasından yola çıkarak 200 metre ilerideki bir sokak içerisinde terk edilmiş halde buldu. Otomobil yapılan incelemenin ardından çekiciyle otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.