Karaman'da otopark sorununa geçici çözüm

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, artan şehir içi trafik ve otopark sıkıntısı için yıkılan eski Anafartalar Ortaokulunun bulunduğu alanı yeri otopark alanı olarak düzenletti. Başkan Kalaycı'nın verdiği talimatla, Kent Meydanı projesi kapsamında yıkılan Anafartalar Ortaokulunun bulunduğu alan, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla iş makineleriyle düzenlenerek otopark haline getirildi. Yapılan bu düzenleme ile trafik akışının bir nebze rahatladığını belirten Başkan Kalaycı, otopark sorununun tamamen ortadan kalkması için de, farklı projeleri hayata geçireceklerini ve otopark sorununa kalıcı çözüm bulunacağını ifade etti.