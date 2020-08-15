İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da pandemi sürecinde 728 çiftin nikahı kıyıldı

Karaman’da pandemi sürecinde 728 çiftin nikahının kıyıldığı bildirildi.

Karaman'da pandemi sürecinde 728 çiftin nikahının kıyıldığı bildirildi.


Karaman Belediyesine bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pandemi süreci boyunca evlenmek isteyen çiftlerin nikahlarının sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kıyıldığı belirtildi.


Nikah dairesinde nikah törenlerinin korona virüs tedbirleri kapsamında büyük bir hassasiyetle gerçekleştirildiği söylenen açıklamada, “Pandemi sürecinden bu zamana kadar 728 çiftin nikahı kıyıldı. En çok nikah kıyma töreninin ise Ağustos ayının ilk 15 gününde yaşandı. Nikah törenleri sırasında sınırlı sayıda içeri alınan davetlilerden, maske ile tören yerine gelmeleri, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları istendi. Nikah işleminin tamamlanmasının ardından salon bir süre havalandırılıp dezenfekte edildikten sonra diğer nikahlara geçiliyor” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.