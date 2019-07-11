İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da park halindeki hafif ticari araç yandı

Karaman’da park halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç itfaiye tarafından söndürüldü.

Karaman'da park halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç itfaiye tarafından söndürüldü.


Olay, sabaha karşı saat 03.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Hamza Çetin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y'ye ait olduğu öğrenilen park halindeki hafif ticari araç biranda alev alarak yanmaya başladı. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye, yanan aracı söndürdü. Yangının ön incelemede elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, araçta maddi hasar oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.