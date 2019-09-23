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Karaman'da park halindeki otomobil yandı

Karaman’da park halindeyken biranda yanmaya başlayan otomobil, tamamen yanmadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Karaman'da park halindeyken biranda yanmaya başlayan otomobil, tamamen yanmadan itfaiye tarafından söndürüldü.


Yangın, gece saat 23.00 sıralarında Sekiçeşme Mahallesi 60 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak içerisinde yaklaşık 6 aydır park halinde olduğu öğrenilen ve sahibi henüz tespit edilemeyen 42 NS 416 plakalı otomobil bir andan motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören sokak sakinleri durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiyede yanan otomobile müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Sokak sakinlerinin otomobilin aylardır burada park halinde olduğunu söylemeleri üzerine olay yeri inceleme ekibi çağrıldı. Olay yeri inceleme ekibi, otomobilde parmak izi çalışması ile çevresinde araştırma yaptı. Motor kısmı tamamen yanan otomobilde maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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