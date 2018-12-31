Karaman'da park halindeki tır alev alev yandı

Karaman'da park halindeki tırın kupası alev alev yandı.

Yangın, öğle saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi 964 Sokak üzerinde çıktı. Alınan bilgiye göre, sahibi tarafından evinin önüne park edilen 70 BD 096 plakalı tırın kupası henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Tırın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber etti. Olay yerine gelen itfaiye yanan tıra müdahale ederek söndürdü. Yangında tırın kupası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, yangının elektrik kontağı sonucu çıkmış olabileceği üzerinde duruyor.