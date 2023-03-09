Karaman'da park yenileme ve bakım çalışmaları başladı

Yürütülen çalışmayla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, “Karaman Belediyesi, şehir içindeki parkların hem daha modern görünmesi hem de vatandaşların keyifli vakit geçirip, çocukların huzurla oyun oynaması için mevcut parklarda gerçekleştirdiği bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Yenimahalle'deki Yeşil Cami alanı içerisinde yer alan Şehit Nurettin Özaslan Parkı'nda detaylı bir çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri tarafından doğal dokusu zarar görmeyecek şekilde yürütülen çalışmalarda, park zemini bazalt taşla kaplanacak, oturma grupları yerleştirilecek ve aydınlatması yapılarak otopark alanı yeniden düzenlenecek. Yenileme çalışmaları tamamlandığında bu bölge yeni bir cazibe merkezine kavuşmuş olacak" denildi.