İhlas Haber Ajansı

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Karaman'da parke ve yol yapım çalışmaları

Karaman Belediyesinin parke ve yol yapım çalışmaları devam ediyor.


Karaman Belediyesi ekipleri, Karaman'ın eski yerleşim bölgelerinden olan Abbas Mahallesindeki Hoca Mahmut Caddesi üzerinde bulunan yol ve kaldırımlarda çalışmalarını kapsamlı bir şekilde yürütüyor. Çalışmalar kapsamında, caddede bulunan yol tamamen parke taşı ile kaplanırken, kaldırımlar ise bordür ve parke taşı ile yenileniyor. Çalışmalar tamamlandığında cadde daha modern ve kullanışlı hale gelecek.


Ekipler, hava şartlarının uygun olduğu zamanlarda çalışmaların ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde yapılacağını bildirdi.

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