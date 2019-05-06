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Karaman'da pide ve ekmek fırınları denetlendi

Karaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayına girilmesi nedeniyle pide ve ekmek fırınlarını denetledi.


Karaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve gıda mühendisleri tarafından Ramazan ayına girilmesi nedeniyle ekmek ve pide fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yapıldı. Zabıta ekipleri, gezdikleri fırınlarda gerekli denetimleri yaparak hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını ve ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığının kontrolünü yaptı.


Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Halkın sağlığını korumak için Ramazan ayına girilmesi nedeniyle fırınlarımızda rutin denetimler gerçekleştiriyoruz. Özellikle gramaj ve hijyen konusuna çok önem veriyoruz. Kurallara uymayan fırın ve imalathanelere gerekli uyarıları yaptık. Ramazan boyunca sıklıkla denetimlerimiz devam edecek” denildi.

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