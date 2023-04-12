Karaman'da piton derisi üzerine yazılı kabartmalı tılsım ele geçirildi

Karaman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, arama yapılan otomobilde Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 metre uzunluğunda piton derisine yazılı kabartmalı tılsım ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eseri satmaya çalıştığı yönünde bilgiye ulaşması üzerine çalışma başlattı. Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen jandarma ekipleri, M.E.'yi aracıyla birlikte yakaladı. Otomobilde arama yapan ekipler, 1 adet Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 metre uzunluğunda piton derisi üzerinde İbranice yazılar ve kutsal kabul edilen kabartmalı tılsım ele geçirdi. Ele geçirilen piton derisine el konulurken, gözaltına alınan M.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.