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Karaman'da polis araçları korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

Karaman’da emniyet müdürlüğüne ait tün ekip arabaları korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

Karaman'da emniyet müdürlüğüne ait tün ekip arabaları korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.


Korona virüsünün Türkiye'de görülmeye başlamasının ardından her alanda dezenfekte çalışmaları başladı. Karaman Belediyesi toplu ulaşım araçlarını dezenfekteden geçirirken, Karaman Emniyet Müdürlüğü de sivil ve resmi polis araçlarını dezenfekte ettirdi. Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Karaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen polis araçları, maskeli ve eldivenli görevliler tarafından tek tek dezenfekte edildi. Bir saat süren dezenfekte çalışmalarında yaklaşık 100'e yakın polis aracı ilaçlandı.

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