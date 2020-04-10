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Karaman'da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Karaman’da Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175.

Karaman'da Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yıl Dönümü düzenlenen törenle kutlandı.


Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafenin korunduğu törene, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile Karaman POMEM Müdürü Ramazan Engin Öztürk ve teşkilat mensupları katıldı. Tören, daha sonra Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında bulunan Polis Şehitliğinin ziyaret edilerek dua edilmesinin ardından son buldu.

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