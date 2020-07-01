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Karaman'da polisten asayiş ve trafik uygulaması

Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi ekipler, kentin bazı noktalarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı.


3 ayrı nokta ile parklarda eş zamanlı olarak yapılan uygulamada araçlar kontrol edilirken, şahısların kimlik sorgusu yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren şok uygulamanın sonunda ekipler, 160 kişiyi kimliklerinden sorgularken, 120 aracıda kontrol etti. Ekipler, alkollü araç kullanan üç kişiye 3 bin 995 lira para cezası yazarken, ehliyetlerine de el koydu.


Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzuru için kent genelinde bundan sonrada ekiplerin sık sık şok uygulamalar yapılacağını söylediler.

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