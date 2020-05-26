Karaman'da polisten kaçan sürücüye 7 bin 938 lira ceza

Karaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak kavgaya karışan ve daha sonra polisten kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Polis merkezine götürülen sürücüye 7 bin 938 lira para cezası yazılırken, otomobili de otoparka çekildi.

Alınan bilgiye göre, Topucak Mahallesi'nde iki grubun kavga ettiği ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini gören İ.G. (48), 70 AU 003 plakalı otomobiline binerek kaçmaya başladı. Ekipler otomobilin peşine düşerken, aracın il dışına çıkma ihtimaline karşı da şehrin giriş ve çıkışları tutuldu. Yaşanan yaklaşık 1.5 saatlik kovalamacanın sonunda otomobil, Ağıloğuz Deresi yolunda bir polis aracına da çarptıktan sonra kıstırılarak durduruldu. Otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya başlayan İ.G., bir bahçenin dikenli tellerinin üzerinden atlamaya çalışırken düşmesi sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sürücü, ifadesi alınmak üzere Yunus Emre Polis Merkezine götürüldü. Sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına uymama, polisin dur ihtarına uymama ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 7 bin 938 lira para ceza yazıldığı öğrenildi.