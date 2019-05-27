İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da polisten uyuşturucu hap operasyonu

Karaman’da polisin durdurarak arama yaptığı araçta çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Karaman'da polisin durdurarak arama yaptığı araçta çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fevzi N. ve Seda E., isimli şahısların il dışından uyuşturucu hap getirecekleri yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahısların içinde bulunduğu aracı il girişinde beklemeye başladı. Polis arama noktasına gelen araç durduruldu. Araçta arama yapan ekipler bin 820 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan Fevzi N. ve Seda E., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.