İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da PTS direğine çarpan tır devrildi: 1 yaralı

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde, damperi açık kalınca dorsesi plaka tanıma sistemine çarpan tırın yan yatması sonucu sürücü yaralandı.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde, damperi açık kalınca dorsesi plaka tanıma sistemine çarpan tırın yan yatması sonucu sürücü yaralandı.


Kaza, Kazımkarabekir-Karaman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 EEA 23 plakalı tır, damperi açık kalması sonucu dorsesi plaka tanıma sistemi (PTS) direğine çarparak yan yattı. Kazada ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık bir saat boyunca kapalı kalan karayolunun trafik akışı ise tali yollardan sağlandı. Yan yatan tır çekici yardımıyla götürülmesi ve yıkılan PTS direğinin kaldırılması ile karayolu tekrar trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.