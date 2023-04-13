Karaman'da ‘Sağlıcakla Kal Projesi' yeniden başladı

Karaman'da öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci aşılamayı hedefleyen Sağlıcakla Kal Projesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile yoluna devam ediyor.

2012 yılından bu yana uygulanan ve salgın tedbirleri sebebiyle ara verilen Sağlıcakla Kal Projesi, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun tarafından atılan imzaların ardından yeniden başladı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen hastalara, karşılama-yönlendirme ve ayakta refakat hizmeti vermek, sağlık alanındaki meslek gruplarını gençlere tanıtmak, öğrencilere sorumluluk bilincini aşılama amacıyla uzun yıllardır gerçekleştirilen proje, Karaman İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle yeniden hayata geçti. İl Sağlık Müdürlüğünde protokol için imzalar atılırken proje ile ilgili bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, “İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde öğrenim gören gönüllü öğrencilerle projeyi tekrar uygulamaya koyduk. Geçmiş yıllar büyük memnuniyet sağlayan proje ile hafta içi her gün meslek lisesinde öğrenim gören sağlıkçı öğrenci grubumuz hastanede kendileri için oluşturulmuş bir bölümde gelen vatandaşlara hizmet verecekler. Hastanede şifa bulmak için gelen hastalara yönlendirmelerde bulunacaklar. Öğrencilerimizin iletişim kurma, sosyal sorumluluk bilinciyle topluma fayda sağlamasına yönelik projenin hayırlı olmasını diliyor, projede emeği geçen ve gönüllü olarak yer alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Protokolün imzalanmasının ardından iyi dilek temennileri ile birlikte günün anısına fotoğraf çekildi.