Karaman'da sa?l?k kompleksi 2020 y?l?n?n sonunda hizmete girecek

Karaman'da yap?m? devam eden ve bir?ok sa?l?k birimini bir araya toplayacak olan sa?l?k kompleksinin 2020 y?l?n?n sonunda hizmete girece?i bildirildi.

Karamanl? hay?rseverlerin deste?iyle yap?lan eski do?umevi hastanesinin kapasite yetersizli?i, eski yap? olmas?ndan dolay? depreme dayan?kl? olmad??? tespit edildikten sonra y?k?lmas?na karar verilmi?ti. Binan?n tadilat?n?n yap?lmas? talebi ise yenisini yapmaktan daha masrafl? olaca??ndan Sa?l?k Bakanl???'nca kabul g?rmedi. Bunun yerine yap?n?n y?k?larak yerine Cumhurba?kanl??? 100 G?nl?k Eylem Plan? kapsam?nda daha kullan??l?, modern ve kaliteli bir sa?l?k kompleksi yap?lmas?na karar verildi. Bu y?l?n Nisan ay?nda temeli at?larak yap?m?na ba?lan?lan sa?l?k kompleksinin 2020 y?l?n?n sonunda hizmete a??lmas? planlan?yor. ?imdiden in?aat?n kaba k?sm?n?n y?zde 65'lik b?l?m? tamamland?.

?Karaman'a kazand?r?lan ?ok ?nemli bir hizmet?

Karaman ?l Sa?l?k M?d?r? Adnan Kur?un, yakla??k 26 milyon liraya tamamlanacak olan komplekste, 20 Yatakl? Gebe ?zleme Merkezi, A??z ve Di? Sa?l??? Merkezi, Toplum Sa?l?k Merkezi, 4-5 Aile Sa?l??? Merkezi, ?l Ambulans Ba?hekimli?i ve ?lk Yard?m E?itim Merkezi'nin bulundu?unu s?yledi.

Kur?un, Karaman'a kazand?r?lan bu ?nemli hizmetin a??l???na ba?ta Cumhurba?kan?m?z Recep Tayyip Erdo?an olmak ?zere Sa?l?k Bakan?m?z Dr. Fahrettin Koca ve ilgili b?t?n yetkililerin davet edilece?ini s?zlerine ekledi.