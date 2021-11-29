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Karaman'da sağlıklı yol çalışmasısürüyor

Karaman Belediyesinin Sağlıklı Yol Projesinde çalışmaları devam ediyor.


Yürütülen çalışmalarla ilgili belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Sağlıklı Yol Projesi kapsamında çalışmalar Larende Kapalı Pazarı ve TOKİ'ler bölgesinde hızla devam etmektedir. Bisiklet yolu ve yürüyüş yolunun yanı sıra yeşillendirme ve düzenleme çalışmalarının da yapıldığı projenin tamamlanmasıyla birlikte, vatandaşların huzur içerisinde yürüyüşünü yapabileceği, araç trafiğinden uzak güvenli bir şekilde bisikletini kullanabileceği modern bir yola kavuşmuş olacak" denildi.

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