Karaman'da sahte içki ele geçirildi

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta sahte içki ve sahte içki üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan duyum üzerine, Ayrancı ilçesi Karaağaç köyü yol ayrımında yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında Ş.U. (55) idaresindeki 70 plakalı araç uygulama noktasında durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada, pet şişeler içerisinde 12 litre sahte viski ve 5 litre sahte rakı ele geçirildi. Daha sonra adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Ş.U'nun evinde arama yapıldı. Aramalarda 76 litre alkol yapımı için hazırlanmış maya, 16 adet şişeler içerisinde 50 cc sahte bira, 10 paket kuru maya, 400 gram bira yapımında kullanılan yeşil bitki, 200 gram anason ve alkol üretiminde kullanılan düzenek, 3 adet düdüklü tencere, 1 adet kazan, 1 adet damıtma aparatı, 2 adet dijital termometre, 3 adet alkolmetre ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.