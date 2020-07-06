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Karaman'da saman balyalarında yangın büyümeden söndürüldü

Karaman’da saman balyalarında çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Karaman'da saman balyalarında çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.


Yangın, sabah saatlerinde Urgan Mahallesi'nde bulunan küçükbaş hayvan ağılında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ağılın yanındaki boş alanda yığılı vaziyette duran saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Balyaların yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber vererek yardım istedi. Olay yerine ulaşan itfaiye, yanan saman balyalarına müdahale ederek kısa süre içinde söndürdü.


Yangının çıkış sebebi araştırılırken, saman balyalarının bir kısmı yanarak kül oldu.

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