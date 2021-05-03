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Karaman'da saman yangını

Karaman’da çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaman'da çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, merkeze bağlı Sazlıkaya köyünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, K.D'ye ait olduğu öğrenilen boş arsadaki saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesiyle yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri yanan saman balyalarına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında yaklaşık 700 balya saman zarar gördü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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