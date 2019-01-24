Karaman'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Karaman'da 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli seçimlerle ilgili seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında polisevinde gerçekleşen toplantıya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Tezcan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi, Adalet Komisyonu Başkanı ve İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, ilçe kaymakamları ile İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ve İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin katıldı. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerin, ülkemiz için hayırlı olması dileğinde bulunan Vali Meral, seçimlerin Karaman'da huzurlu ve sağlıklı bir ortamda tamamlanması, il genelinde oylarını kullanmaya gidecek olan vatandaşların oylarını güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gereken her türlü güvenlik tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam edeceğini söyledi. İl Güvenlik ve Acil Koordinasyon Merkezi (GAMER) tarafından yapılan genel bir sunumun ardından İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince, seçimlerle ilgili mevzuat, genel esaslar, seçim öncesinde ve sonrasında alınması gereken güvenlik tedbirlerine ilişkin sunumlar yapıldı. Toplantı, görüş alışverişinde bulunulması ve yapılan genel değerlendirmelerin ardından sona erdi.