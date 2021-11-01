İhlas Haber Ajansı

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Karaman'da şehir mezarlığının yanına otopark çalışması

Karaman Belediyesi, daha önce yıkılan eski itfaiye binasının bulunduğu alanda otopark çalışması başlattı.


Karaman Belediyesi ekipleri, şehir genelinde uyguladığı tehlike arz eden ve görüntü kirliliğine neden olan metruk binaların yıkımı ve yıkım sonrasında boş arsada düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Boş arsaları temizleyerek vatandaşların kullanımına sunan ekipler, Ahmet Yesevi Camisi yanında yer alan eski itfaiye binasının bulunduğu arsada otopark çalışması gerçekleştiriyor. Yaklaşık 2 bin 500 metrekare alanda yapılan çalışmada, alan tamamen parke taşları ile kaplanarak daha kullanışlı ve düzenli hale getirilecek. Musallaya ve şehir mezarlığına araçlarıyla gelen vatandaşların otopark sorununa çözüm olacak şekilde tasarlanan alanda çalışmalar hızla devam ediyor.


Çalışmaların kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların kullanıma sunulacağı bildirildi.

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